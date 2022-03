La bourse d'études pour la formation francophone à Pietro Lazzarotto

Pietro Lazzarotto, 16 ans, élève de la classe troisième du Lycée scientifique Bérard d'Aoste a gagné la bourse pour la formation francophone, instituée par le Conseil de la Vallée avec la collaboration de Fondazione Intercultura. La bourse a été remise cet après-midi, mardi 15 mars 2022, par le Président Alberto Bertin, les Vice-Présidents Aurelio Marguerettaz et Paolo Sammaritani, les Conseillers secrétaires Corrado Jordan et Luca Distort et le Président du Centre local de Fondazione Intercultura, Pietro Laurent Signò.

Cette subvention, de la valeur de 6.000 euros, permettra à Pietro de séjourner pendant une année au Canada francophone, où il sera accueilli par une famille et où fréquentera la quatrième année du Lycée pendant l'année scolaire 2022-2023; il participera aussi aux différentes activités extra-scolaires et pourra compter sur une assistance permanente de la part des correspondants locaux d'Intercultura.

Pietro Laurent Signò, Alberto Bertin, Pietro Lazzarotto

«Dans ce mois de mars dédié à la Francophonie - dit le Président Alberto Bertin -, le Conseil de la Vallée a consacré ses énergies à la valorisation des jeunes. C'est en favorisant les échanges culturels avec l'espace francophone que les jeunes valdôtains s'attachent à notre culture et saisissent l'importance de connaître et d'apprendre le français. Une langue universelle qui ouvre à de nombreuses expériences.»

«Une communauté qui investit sur les jeunes investit non seulement sur son futur mais aussi sur le présent - explique le Président du Centre local d'Intercultura, Pietro Laurent Signò -: la jeunesse n'est pas une salle d'attente de la vie adulte, c'est déjà le moment de se mettre en jeu et de faire des expériences à même de marquer notre parcours de vie.»

«Je suis très content de pouvoir vivre une année à l'étranger - raconte Pietro Lazzarotto (nella foto con il vice presidente Aurelio Marguerettaz) -, d'entrer en contact avec des traditions et des cultures nouvelles ainsi que d'améliorer ma connaissance du français: les élèves valdôtains cohabitent avec cette langue depuis le début de leur parcours scolaire: grâce à cela je pourrai profiter encore plus et depuis le début de cette expérience interculturelle. Une expérience qui sera importante aussi du point de vue humain, pour apprendre à être plus autonome et à me rapporter de plus en plus avec les autres.»