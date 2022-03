Entro il 31 marzo va presentata la domanda per l’indennità di accompagnamento

Entro il 31 marzo le persone titolari dell'indennità di accompagnamento dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il ricovero o meno in istituto a titolo gratuito relativa all'anno scorso e a quello corrente: la mancata presentazione darà luogo alla sospensione cautelativa della provvidenza economica e trascorsi sessanta giorni dalla scadenza alla revoca della stessa.



La presentazione della dichiarazione tra il 1° aprile e il 30 maggio invece non prevede la corresponsione di arretrati, il modulo è reperibile sul sito della Regione oppure nei patronati e deve essere consegnato alla Struttura invalidità civile, disabilità e tutele, in località Croix Noire, a Saint-Christophe a mano oppure via fax, al numero 0165274626, o Pec, all'indirizzo politiche_sociali@pec.regione.vda.it, con allegata la fotocopia di un documento d'identità.