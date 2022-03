Per il collegamento Pila-Cogne serve un approfondimento

Alla base del progetto per la nuova telecabina Pila-Couis per rinnovare la parte alta del comprensorio sciistico di Pila c'è sempre stata l'indicazione di mantenere la possibilità di uno sviluppo futuro verso Cogne.



Nell'attuale progetto la volontà è di trovare un equilibrio tra "la scelta migliore possibile tra gli obiettivi che la società Pila ha nello sviluppo del comprensorio e lo sviluppo di un futuro collegamento": a dirlo è l'assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy rispondendo ad un'interpellanza di Stefano Aggravi (Lega) nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta.



La nuova telecabina Pila-Couis prevede di arrivare alla Platta de Grevon, sullo spartiacque tra la valle centrale e la valle di Cogne; in passato, per facilitare il collegamento verso Cogne s’era ipotizzato di ‘svalicare’ al col Tsa Sèche; la scelta della Platta, per Bertschy rende possibile il collegamento. Servono però "approfondimento sulla fattibilità a livello economico e di sviluppo turistico del futuro collegamento".



Il collegamento Pila-Cogne sarebbe possibile a livello tecnico perché "la Pila spa nel 2017 - ha ricordato l'assessore - commissionò uno studio per valutare gli aspetti geologici" che "non ha riscontrato problemi ostativi. Sul piano politico dico che il sindaco di Cogne è all'interno della conferenza dei servizi proprio per una visione che rimane, ma che va verificata".



Bertschy ha riconosciuto che la Regione vede "in un futuro collegamento una possibilità di sviluppo strategico, ma siamo molto cauti nell'evitare di creare per ora aspettative senza valutare nel dettaglio questa possibilità. Servono studi che andremo a sviluppare per determinare la fattibilità a livello economico, ma ad oggi la Pila spa, società che gestisce sia il comprensorio di Pila che quello di Cogne, non avrebbe la forza di pensare a un investimento di quel livello a livello di gestione societaria".



Il progetto della telecabina Pila-Couis, primo tassello del possibile futuro collegamento, è fermo da metà gennaio, la conferenza dei servizi nell'ambito della Valutazione dell'impatto ambientale "per ora ha chiesto integrazioni al progetto per tutta una serie di questioni" ha spiegato Bertschy. "L'assessore ha dato una visione più prudente rispetto al passato" ha replicato Aggravi. Che ha ricordato come occorra "non privilegiare un lato o l'altro del crinale, ma valutare se Cogne e Pila possono costituire un valore aggiunto tra loro per tutta la Valle d'Aosta e non solo al loro interno".