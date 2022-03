Al Progetto formazione propone un corso di Qualifica Professionale per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)

Sono aperte le iscrizioni per il corso di qualifica professionale per Assistente di Studio Odontoiatrico, che nasce con l’obiettivo di formare personale competente nel settore dentistico e facilitare l’inserimento occupazionale nel mondo del lavoro regionale.

Questa iniziativa, proposta da Progetto Formazione in collaborazione con l’Ordine Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri VdA (OMCeO) e l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani VdA (Andi), nasce come un’esigenza del settore di avere personale qualificato e “al passo con in tempi”, visto che l’ambito dell’odontoiatria è sempre in continua evoluzione e crescita.

Il percorso di qualifica, infatti, mira a formare una nuova figura professionale sempre più essenziale negli studi dentistici, in attuazione anche della nuova normativa nazionale e regionale relativa alla figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico.

Questa figura è in grado di assistere l’odontoiatra e tutti i professionisti del settore durante le prestazioni tipiche del comparto sanitario, di predisporre l’ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con gli assistiti, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere attività di segreteria per la gestione dello studio.

Il percorso, gratuito e con un’indennità di frequenza , prevede 700 ore totali di attività: 300h di formazione teorico/pratica in laboratorio e 400h di stage presso gli studi odontoiatrici del territorio regionale. Il corso si rivolge a persone disoccupate/inoccupate e occupate (non presso studi odontoiatrici) di età compresa tra i 18 e i 67 anni non compiuti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifiche professionali. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno presentare la dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Le iscrizioni potranno essere presentate presso le sedi di Progetto Formazione (Pollein, Chatillon) o via mail a iscrizionifse@<wbr></wbr>progettoformazione.org dal 7 fino al 26 Marzo 2022. Selezione e avvio corso previsti ad Aprile 2022. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.progettoformazione.org, i principali social (Facebook e Istagram) o telefonare al 378/3031235.