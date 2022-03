Per la riqualificazione del ponte di Quincinetto deve farsene carico il Piemonte

E’ la Regione Piemonte che deve farsi carico della riqualificazione del ponte di Quincinetto sulla Dora Baltea che collega la strada statale le 26 alla destra orografica de torrente. Il ponte interessa anche la Valle d’Aosta in quanto una frana che incombe sull’autostrada Torino-Aosta potrebbe causare la chiusura dell’arteria ed il passaggio sul ponte è vietato agli autotreni.

“La vicenda – ha ricordato Erik Lavevaz - va avanti da diversi anni, anche con cause legali tra il Comune e la concessionaria autostradale Ativa in merito alla manutenzione del ponte. Ad un certo punto, la vetustà dell’infrastruttura ha comportato delle limitazioni alla sua fruibilità e la situazione è diventata rilevante nel contesto più generale della frana. Nel 2019, sono stati fatti dei lavori per la manutenzione ordinaria del ponte, che non hanno certo risolto i problemi di prospettiva”.

Come detto, la riqualificazione del ponte sulla Dora Baltea è uno dei nodi critici, tenuto conto anche della "frana di Quincinetto" che incombe su quella parte dell'autostrada A5, e come ha evidenziato il Consigliere Christian Ganis (Lega), l'infrastruttura presenta segni di degrado e i lavori di adeguamento sismico effettuati nel 2019 non sono stati risolutivi: in fase di collaudo, infatti, sono stati prescritti controlli trimestrali sulla staticità del manufatto e la portata massima è stata fissata a 26 tonnellate, inibendo il traffico pesante. Con una sua ordinanza, il Sindaco di Quincinetto ha fissato a 44 tonnellate la portata massima ma solo in casi estremi”.

Il viadotto è di grande importanza per la nostra regione, essendo l'unica alternativa percorribile in caso di chiusura dell'Autostrada Torino-Aosta. Per questo ha chiesto che “se siano state avviate delle interlocuzioni con la Regione Piemonte per risolvere le problematiche; se è intenzione di porre il tema all'attenzione delle istituzioni competenti: Ministero delle infrastrutture, Regione Piemonte, Città Metropolitana, Comune di Quincinetto e gestori del servizio, anche nell'ambito della gestione complessiva della frana di Quincinetto”.

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz ha poi ricordato che “l’Assessore alle infrastrutture, Marco Gabusi, ha confermato l’impegno della Regione Piemonte a farsi carico delle richieste del territorio per la realizzazione di un nuovo ponte, che è l'unica soluzione, e a sollecitare il Ministero delle infrastrutture per quanto riguarda il finanziamento, trattandosi di un’opera complementare all’autostrada, nel contesto del rinnovo della concessione autostradale, attualmente scaduta”.

Nella replica il Consigliere Ganis (nella foto) ha concordato sul fatto che “l'unica soluzione possibile per risolvere il problema della viabilità è la costruzione di un nuovo ponte: su quel tratto autostradale incombe una frana ed è dovere dell'Amministrazione regionale fare la sua parte, a tutela dell'economia regionale e dei comuni limitrofi del Piemonte. Tuttavia, siamo ancora qui a parlare di interlocuzioni e solleciti, ma il problema resta”