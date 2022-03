L’ASSOCIAZIONE TUTTI UNITI PER YLENIA ATTIVA UNA RACCOLTA FONDI

Attiva dal 2014, nata a seguito del trapianto di cuore della piccola Ylenia. Fondata per sostenere le famiglie valdostane con bimbi e ragazzi colpiti da gravi malattie e disabilità, attraverso il progetto “Ti tengo per mano” ha aiutato 342 famiglie costrette spesso a lunghi periodi in ospedali fuori Valle e ad affrontare disabilità.

“Solitamente sosteniamo i nostri progetti attraverso una cena solidale, ma da qualche anno la condizione epidemiologica non ci ha consentito di organizzarla e purtroppo da qualche settimana abbiamo dovuto sospendere a malincuore l’erogazione degli aiuti alle famiglie, dovendo dire i nostri primi NO alle richieste di aiuto!” commenta Furci Sonia, Presidente dell’Associazione.

“Le famiglie che ci contattano hanno un bisogno imminente; chiedere aiuto non è una cosa semplice, e chi lo fa deve trovare un interlocutore presente, che accolga il suo stato d’animo e che lo capisca. So bene cosa significa la disperazione per lo stato di salute di un figlio e l’importanza di un sostegno in questi momenti. Abbiamo fatto di un nostro bisogno la nostra Missione: aiutare le famiglie che come noi attraversano quella via buia, facendogli luce ed accompagnandole dove il percorso è più buio. Oggi chiediamo il vostro aiuto per continuare a svolgere questa nostra missione, abbiamo bisogno di tutti voi per recuperare i fondi per continuare a pagare i viaggi da e verso ospedali fuori Valle in cui sono seguiti questi bimbi e ragazzi, gli alloggi per i loro genitori vicino ai nosocomi , che buoni mensa ospedalieri poiché non sono più compresi oltre che a sedute di neuro psicomotricità, logopedia e psicologia, per ovviare le lunghe liste d’attesa del SSN ”.

Da sempre attivi sul territorio regionale, TUPY ha erogato 1192 pacchi alimentari durante la pandemia con cadenza settimanale in modo da poter stare più vicini e monitorare i bisogni delle famiglie; ha portato avanti per 4 mesi un percorso di Musicoterapia per bimbi e ragazzi con disabilità e ormai da tempo sta progettando “Notre Maison”, un luogo di inclusione e di condivisione per famiglie e ragazzi con disabilità, con spazi per il Sollievo e il (durante e ) Dopo di Noi.

Chiunque voglia sostenere l’associazione può fare un versamento a TUTTI UNITI PER YLENIA attraverso l’IBAN IT49T02008012100001033320069 presso Unicredit Banca. L’associazione è a disposizione contattando il n 3484827280, via mail a info@tuttiunitiperylenia.org o sulla pagina Facebook e Istagram TUTTI UNITI PER YLENIA.