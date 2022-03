Une pétition pour sauver le château d’Introd de la vente

Une pétition pour sauver le château d'Introd d'une vente imminente et le rendre à la Vallée d'Aoste: c'est l'idée lancée par quelques valdôtains sur la plateforme change.org, l'initiative a jusqu'à présent recueilli environ 450 signatures.



Dans ces derniers jours, la famille Caracciolo di Brienza, propriétaire du château, a annoncé la conclusion des négociations pour la vente de la propriété historique située à l'entrée des vallées du Grand Paradis.



À partir du moment où l'acte de vente est officialisé, la Région aurait 60 jours pour exercer son droit de préemption et acheter le bâtiment, mais, comme l'a expliqué le président de la Région, Erik Lavevaz, au Conseil de la Vallée, les ressources actuelles ne sont pas suffisantes pour le faire.



Pour les promoteurs de la pétition, le château d'Introd est "un bien public, un centre de culture et d'agrégation, un lieu de cœur pour toute une communauté et pour ceux qui aiment notre région". Pour cette raison, "nous pensons- ajoutent-ils- que le château d'Introd doit être acheté par la Région Vallée d'Aoste et que son ouverture et son utilisation doivent continuer à être garanties".



Les pétitionnaires demandent donc au gouvernement régional "de faire valoir son droit de préemption afin de garantir que notre château continue d'appartenir à notre communauté".