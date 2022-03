Una studentessa del liceo artistico è la prima valdostana a ottenere l'attestato CertiLingua

La studentessa del Liceo classico, artistico e musicale di Aosta - indirizzo liceo artistico, Federica De Gerolamo è la prima candidata della Valle d'Aosta a ottenere il label CertiLingua, un attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e internazionali.

Rilasciato dal Ministero italiano dell'Istruzione, il riconoscimento attesta competenze linguistiche di livello almeno B2 in due lingue europee e competenze interculturali che soddisfano gli Standard CertiLingua di eccellenza.

Il conseguimento di questi livelli sono verificati da un Comitato di Valutazione e Validazione nominato dal Ministero sulla base delle certificazioni linguistiche conseguite dai candidati e di una relazione sulle loro esperienze interculturali. Federica De Girolamo ha ottenuto questo riconoscimento presentando una relazione in lingua inglese sulla sua esperienza di studio e di vita in Canada.

"Mi congratulo con la studentessa per il risultato conseguito che ne valorizza il percorso plurilingue e internazionale - dichiara l’Assessore Luciano Caveri - e che costituisce un esempio, per l'intera comunità scolastica, di valorizzazione delle competenze raggiunte dai nostri giovani".

Promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e coordinato in Valle d'Aosta dalla referente regionale, prof.ssa Tiziana Esposito, il Progetto CertiLingua è nato per soddisfare l'esigenza di una attestazione internazionale trasparente e condivisa di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti