PAROLE E SAPORI A FAVORE DEL POPOLO UCRAINO

“Con le amiche e gli amici della cooperativa La Melagrana in questi giorni ci siamo chiesti come potevamo essere utili al popolo ucraino, abbiamo deciso perciò di organizzare un evento per dare voce a questa terra” afferma Raffaella Roveyaz, presidente della Cooperativa La Libellula e una delle due organizzatrici della serata evento che si svolgerà l’8 marzo presso l’albergo etico Comtes de Challant de Fénis.

La serata, che è stata patrocinata dai comuni di Fénis, Nus e Saint-Marcel vedrà due momenti.

Il primo, alle 18.30, più informativo, vedrà il dialogo tra la mediatrice Ucraina Alla Kabanova e il giornalista e fotoreporter Ugo Lucio Borga, esperto in questioni legate al mondo russofono.

Seguirà una cena organizzata dai ragazzi dell’Albergo etico Comtes de Challant (Etico in quanto viene impiegato personale con disabilità, ndr).

Gli avventori potranno portare indumenti e medicinali che verranno spediti in Ucraina tramite la parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans.

“Siamo consapevoli che è una piccola goccia nel mare, però crediamo che sia un gesto concreto, utile e necessario. Sia La Libellula che La Melagrana sono realtà fortemente femminili e organizzare questo evento l’8 marzo ci sembrava assolutamente doveroso”, conclude Roveyaz.