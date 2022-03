Oggi 1° marzo è il giorno della riapertura del reparto di chirurgia dell'ospedale Parini di Aosta che a gennaio era stato destinato ai pazienti covid: i primi posti letto che saranno disponibili per l'attività ordinaria sono quindici.



Era stato l'ultimo ad essere convertito a tale scopo durante il picco dei pazienti positivi, prima di ciò avevano già subito la stessa sorte i reparti di neurologia e di gastroenterologia, in aggiunta ai posti riservati in quello di malattie infettive.