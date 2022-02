Cominciano i corsi di alfabetizzazione per gli stranieri in VdA

Al via i corsi di alfabetizzazione del Cria, il Centro regionale per l'istruzione degli adulti della scuola Innocenzo Manzetti di Aosta: sono organizzati corsi di alfabetizzazione e corsi di italiano di diverso livello, rivolti sia ai cittadini di Paesi dell'Unione Europea, sia a cittadini di Paesi terzi e migranti che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.



Le iscrizioni sono aperte fino al 24 febbraio nella sede del Cria di via Chambery 101 dell'Istituto tecnico Manzetti (ex geometri); oggi ci si può iscrivere anche a Châtillon, dalle 13.30 alle 16.30 nella sede dell'Istituzione scolastica Prosper Duc in via Plantin 1.



Domani e giovedì le iscrizioni sono aperte a Verrès dalle 14 alle 17 nella sede dell'Istituto di istruzione liceale, tecnica e professionale in via Frère Gilles 33; domani ci si può iscrivere a Pont-Saint-Martin dalle 9 alle 12 alla Maison du Boulodrome in via Schigliatta 1; i corsi inizieranno il 7 marzo e termineranno l'8 giugno. Per informazioni ci si può rivolgere alla casella email s.occhipinti@mail.scuole.vda.it.