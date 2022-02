Damiano sollecita Draghi 'subito provvedimenti per stabilizzazione medi e infermieri Inail'

"La notte del Milleproroghe alla Camera ha riservato molte sorprese: non ultima, l'amara constatazione è che l'emendamento che avrebbe dovuto stabilizzare medici e infermieri dell'Inail assunti a termine, non è stato approvato per mancanza di copertura, bloccato dalla Ragioneria dello Stato, nonostante il fatto che fosse sostenuto dal ministero del Lavoro".

Lo dichiara Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e consigliere Inail. "Una scelta grave: da eroi schierati in prima linea, elogiati da tutti per la loro dedizione, a lavoratori da dimenticare. Eroi per un giorno? Il Governo provveda a trovare una soluzione se non si vuole mettere sotto i piedi il profilo sociale della sua azione, in un tempo che richiederebbe invece il massimo di attenzione alla tutela dei più fragili.

Il Governo eviti di avere un andamento schizofrenico nelle sue scelte: quasi nelle stesse ore, nel Consiglio dei Ministri si stanziavano giustamente le risorse per le famiglie dei medici deceduti nel corso della pandemia. Provvedimento che abbiamo sostenuto a spada tratta, perché onora chi ha sacrificato la sua vita con altruismo e senso di responsabilità. Noi chiediamo soltanto coerenza, soprattutto se il Premier Draghi afferma che va combattuta la precarietà dei giovani: ebbene, qui abbiamo dei giovani che verranno lasciati a casa, mentre l'Inail è sotto organico e si appresta a fare assunzioni. Un assurdo controsenso. Il Premier intervenga", conclude.