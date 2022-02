Aurea Servizi replica ai sindacati

Gentile direzione buongiorno,

Sono il Presidente della società Aurea Servizi, sono purtroppo venuto a conoscenza di un articolo pubblicato nella data in oggetto riguardante la nostra società, tale articolo non solo viola le norme previste dal Gdpr in qualità del rispetto della privacy; e per tale anomalia ci riserviamo di appellarci al garante della Privacy; ma è inoltre errato e diffamatorio in ogni sua forma.



Difatti la nostra società ha sempre applicato correttamente il contratto multiservizi, retribuito in maniera idonea e puntuale tutto il proprio personale; le faccio presente che il sindacato ha sempre avuto massima disponibilità da parte nostra, come risulta da comunicazioni intercorse in cui ad ogni loro richiesta è sempre seguita una risposta tempestiva ed esaustiva.

La invito dunque a rettificare quanto da voi indicato entro i prossimi 3 giorni, in difetto ci vedremo costretti a provvedere per le vie legali, ricadendo in questo caso nel reato di Calunnia.



Fiducioso di sua collaborazione in merito resto a vs massima disposizione per ulteriori chiarimenti.



La saluto cordialmente



Dott. Fruscione Cristian

Gentile dottor Fruscione ci siamo limitati a puabbiamo pubblicato un comunicato delle organizzazioni sindacali. Era sufficiente che ci inviasse la sua versione del contenzioso e sarebbe stata pubblicata anche senza i toni che ha usato. Per sua informazione pubblichiamo anche il comunicato. Grazie per l'attenzione e continui a leggerci. La redazione