L’Arpa valdostana lancia un sos sulle riserve d’acqua

In Valle d'Aosta "mai così poca neve negli ultimi 20 anni": a scriverlo in un tweet è l'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ponendo l'accento sull'impatto di questo lungo periodo senza precipitazioni sullo stock idrico nivale, ovvero la quantità d'acqua conservata sulle montagne valdostane. Il dato rilevato nella prima settimana di febbraio s'è ridotto di circa il 40% rispetto alla media registrata dal 2002 ad oggi, l'agenzia regionale evidenzia come l'assenza delle precipitazioni di questo inverno si tradurrà in una carenza di acqua in estate.



"Speriamo - aggiunge l'Arpa - che la neve prevista nelle prossime 24-48h possa migliorare la situazione". Il bollettino meteorologico del Centro funzionale della Valle d'Aosta prevede, infatti, per il pomeriggio di oggi, "qualche debole nevicata, specie sul settore nord-occidentale", via via "più intensa sui rilievi di confine". La situazione dovrebbe già ristabilirsi nella giornata di domani, quando, "qualche debole e residua precipitazione sui rilievi nord occidentali", prevista per le prime ore del giorno, lascerà spazio ad "una attenuazione della nuvolosità a partire dalla bassa valle, addensamenti in confinamento sulla dorsale e cielo abbastanza soleggiato altrove con transito di nubi medio-alte".