La confesercenti renaît aussi en VdA, Bagnasco président

La Confesercenti, l'association professionnelle des entreprises du commerce, du tourisme et des services, renaît aussi en Vallée d'Aoste. Elle était active depuis 2018 après une période difficile, elle a été refondée en novembre 2021 par un acte notarié.



Les fondateurs sont Fabrizio Pan, déjà à la tête de l'association dans les derniers trois ans et nouveau directeur, Alberto Bagnasco, propriétaire d'une activité à Morgex et nouveau président, et le restaurateur de Courmayeur Paolo Grosso, vice-président. Confesercenti a été fondée à Rome en 1971 et est l'une des principales associations professionnelles du pays; elle représente plus de 350.000 petites et moyennes entreprises du commerce, du tourisme, des services, de l'artisanat et de l'industrie au niveau national, qui emploient un million de personnes.



"Le but de la Confesercenti del la Vallée d'Aoste est d'offrir sa contribution à la croissance des entreprises, à l'économie et au développement de la démocratie, à travers la collaboration avec les institutions, les organisations sociales, économiques et culturelles du territoire de la Vallée d'Aoste", on lit dans un communiqué. Parmi les différentes fédérations professionnelles, pour le Sil, le syndicat italien des libraires de Confesercenti, Romaine Pernettaz, propriétaire des librairies et papeteries Briviodue à Aoste, a été désignée comme référente pour la Vallée d'Aoste.