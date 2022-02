‘Un biglietto per due’ a San Valentino in Vda, l’amore si tinge di cultura

L'amore si tinge di cultura: in occasione della festa di San Valentino lunedì 14 febbraio i siti archeologici di Aosta e i castelli di proprietà regionale, eccezionalmente aperti di lunedì, accoglieranno tutte le coppie d'innamorati con 'Un biglietto per due'; un invito a festeggiare nei luoghi dell'arte approfittando di due ingressi al costo di uno.



L'iniziativa è promossa dall'assessorato regionale ai Beni culturali, i luoghi della cultura aderenti all'agevolazione sono consultabili al link https://www.regione.vda.it/cultura/eventi_spettacoli/archivio_2022 /san_valentino_i.aspx. Consigliata la prenotazione sul sito www.midaticket.it. La Regione ricorda che per entrare nei siti archeologici e nei castelli è necessario essere in possesso del green pass rafforzato ed indossare la mascherina.