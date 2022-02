"Al Carrefour di Pollein le ferie vengono imposte e non concordate in alcuni reparti"

“Apprendiamo che all’Iper Carrefour di Pollein le ferie in alcuni reparti vengono imposte a discrezione del responsabile omettendo le norme contrattuali in materia; osserviamo che l’utilizzo delle ferie da parte delle lavoratrici e dei lavoratori devono essere concordate, pur rendendo compatibili le diverse esigenze delle parti”: è quanto dichiara Raffaele Statti della UilTucs VdA.



“Il diritto alle ferie, - prosegue Statti - oltreché contrattuale, è garantito dall’art. 36 della Costituzione, nel settore del commercio le ferie annuali sono pari a 26 giorni, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni, da lunedì a sabato; dal computo delle ferie sono escluse la domenica e le festività”.



“Per attuare la programmazione – conclude Statti – diventa indispensabile il confronto tra le rappresentanze sindacali e l’azienda da effettuarsi entro il primo trimestre dell’anno. Oltre alle ferie il contratto di lavoro prevede i permessi individuali retribuiti, nella misura di 72 ore annue non sommabili alle ferie”.