Nuovi corsi sommellier

Le difficoltà di questi ultimi anni non fermano la vostra volontà di formarvi e di imparare, con l'obiettivo di diventare professionisti del settore.

Lunedì 14 febbraio 2022 alle h.20.30 verrà avviato il corso di II livello presso l'Hotel Omama di via Torino ad Aosta, che accompagnerà i corsisti in un viaggio tra Italia, Francia e il resto del mondo.

Martedì 15 febbraio 2022 alle h.20.30 inizierà il III livello che consentirà ai corsisti di scoprire l'abbinamento cibo-vino. L'appuntamento è presso l'Hotel Omama di Aosta.

I programmi dei corsi sono disponibili sul sito www.aisvalledaosta.it

L’Area Formazione dell’Associazione Italiana Sommelier si occupa di tutto ciò che riguarda la formazione, l’informazione, l’aggiornamento e l’approfondimento culturale degli Aspiranti Sommelier e di coloro che, già entrati a pieno titolo in AIS, desiderano arricchire il proprio bagaglio culturale enogastronomico.

Questi obiettivi possono essere raggiunti grazie a un Corso articolato, in tre livelli, a seminari di formazione e aggiornamento, all’elaborazione dei testi in uso ai Corsi. Non solo, perché dopo essere diventati Sommelier si può seguire un percorso didattico articolato per approfondire tematiche relative alla comunicazione, alla degustazione del vino, all’abbinamento cibo-vino, al servizio, alla gestione dei Corsi e altro ancora.