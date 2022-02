Le Printemps Théâtral est de retour, 4 soirées du 5 mars

Après deux ans d'arrêt, le Printemps Théâtral est de retour à Aoste. La 41ème édition des rendez-vous printaniers en francoprovençal débutera samedi 5 mars, au théâtre Splendor, à 21h. L'initiative est organisée par la Fédérachòn Valdoténa du Téatro Populéro, en collaboration avec l'assessorat du Patrimoine Culturel de la Région Vallée d'Aoste.

Quatre dates sont inscrites au programme de la Saison culturelle: le 5 mars sera le tour de la compagnie "Le Digourdì" de Charvansod, avec le spectacle "Eun dzano eumparfé"; le 12 mars de "Le-S-Ami dou Patoué" de Nus avec "Pe bien rie fa se amuser" et de "Le Badeun de Chouéléy" de Saint-Christophe avec "Pe totta la viya… ou caze"; le 19 mars de "Le Squiapeun" de Bionaz avec "#generasountouch" et de "Le Beurt et Boun" de Pollein avec "La bouite moderne" et enfin le 26 mars de "Lou Tracachement" de Cogne avec "Si lou cors pouseusse prèdzè" et de "Le Gantaléi" de Valgrisenche avec "Jozé, t'i te?".

Les billets seront, comme d'habitude, en vente au guichet du Théâtre Splendor à partir d'une demi-heure avant le spectacle. Entrée 8 euros par personne et par soirée; gratuite pour les enfants jusqu'à 14 ans. Les billets achetés en prévente pour les pièces du Printemps Théâtral 2020 annulé, seront valables pour les pièces de cette édition. (Dire)