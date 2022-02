On attend le Ventrilocomico, samedi et dimanche au Splendor

Le spectacle de Dante Cigarini, proposé par la Saison Culturelle, sera sur scène au théâtre Splendor, à Aoste. Cigarini est un artiste avec trente ans d'expérience dans les soirées réalisées dans les contextes les plus divers, dans toute l'Italie, connu du grand public pour ses nombreuses apparitions à la télévision nationale, comme Italia's Got talent et Eccezionale veramente.

Le spectacle de samedi, à 17h, est dédié aux familles et aux enfants, avec des interventions conçues ad hoc par l'artiste pour amuser les plus petits. Les billets peuvent être achetés, au prix de 10 euros, à la billetterie de la Saison culturelle, au Musée archéologique régional d'Aoste, sur la place Roncas, ou sur le site www.ticketone.it.

Les places éventuellement disponibles seront mises en vente, le jour du spectacle, à la billetterie du théâtre à partir de 13h30. Le pass sanitaire renforcé et le masque ffp2 sont obligatoires.