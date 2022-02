Sportelli BiblioDigitali: la biblioteca dai ragazzi alla cittadinanza

L’assessorato regionale dei Beni culturali fa sapere che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori, in collaborazione con il Liceo delle Scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide di Aosta, propone l’iniziativa formativa “Sportelli BiblioDigitali: la Biblioteca digitale dai ragazzi alla cittadinanza”.



Gli sportelli, gratuiti e su prenotazione, si svolgeranno in Biblioteca regionale dal 14 febbraio al 31 maggio e sono destinati sia agli adulti sia a ragazzi e bambini dai 9 anni accompagnati dai genitori, per conoscere ed imparare a utilizzare su propri device (pc portatile, tablet, ebook-reader o smarthphone) le risorse informative e i servizi digitali del Sistema bibliotecario valdostano.



I contenuti formativi riguardano:



- Accesso alle risorse e ai servizi digitali del Sistema bibliotecario (come fare il login al sito con le proprie credenziali personali, come prenotare o prorogare un libro online, come controllare i propri prestiti o i libri già letti, come creare uno scaffale tematico di libri per es. "I miei preferiti"; "Libri che leggerò");



- Giornali e riviste online (come leggere i periodici online della Biblioteca: 7.000 titoli tra cui quotidiani, riviste di varie tematiche, anche in molte lingue straniere);



- Ebook della biblioteca (come sceglierli e come scaricarli sul proprio dispositivo);



- MLOL, MediaLibrary online: la piattaforma di risorse digitali della biblioteca;



- Cordela: la banca dati di risorse valdostane digitalizzate.



Gli sportelli formativi, prenotabili in date da concordare con gli iscritti, avranno orario pomeridiano dalle 15 alle 17.30 e dureranno da 1 a 2 ore circa a seconda delle esigenze formative dei partecipanti.



La proposta si colloca nell’ambito di un progetto di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, l’ex alternanza scuola-lavoro), che coinvolge due classi terze, la 3A e la 3B, dell’indirizzo Scienze applicate del Liceo Regina Maria Adelaide di Aosta.



Il progetto mira a coinvolgere i ragazzi in un’esperienza di formazione attiva che li conduca a diventare in prima persona promotori e formatori attivi delle biblioteche a beneficio della comunità. Dopo una prima fase di formazione iniziale fornita agli studenti dal personale della Biblioteca regionale, dal mese di febbraio saranno i ragazzi stessi a trasformarsi in formatori gestendo sportelli formativi, gli “Sportelli BiblioDigitali”, aperti al pubblico in Biblioteca regionale.



Per prenotazioni e informazioni è possibile utilizzare il modulo online in evidenza sulla Home del Portale del Sistema bibliotecario https://biblio.regione.vda.it/ ; oppure chiamare il 0165-274870 (Sportelli Adulti) o il 0165-274822 (Sportelli ragazzi e bambini); email bibliolab@regione.vda.it.