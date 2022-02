Due valdostani tra i cinque finalisti del contest fotografico 'Cult 21'

Sono i valdostani Giorgio Prodoti di Quart e Chiara Berard di Aosta, insieme a Gabriele Gentile di Parma, Alessandro Sillavi e Marco Steiner entrambi di Milano, i cinque finalisti del contest fotografico 'Cult 21': fotografare il mondo oggi - The families of man". Il concorso era stato lanciato in occasione della mostra 'The families of man' esposta nel 2021 al Museo archeologico regionale e si rivolgeva gli artisti residenti in Italia dai 18 ai 35 anni.



Ai partecipanti è stato richiesto d'inviare un'immagine inedita con temi di forte attualità, connessi alle sezioni dell'esposizione The families of man, quali "La fine della modernità: la globalizzazione e il ripensamento dell'identità", "Il mondo connesso: dalla virtualità alla sostenibilità" e "La pandemia: la resilienza e la ripartenza". Evocativi i titoli scelti dai finalisti per descrivere i loro scatti: Giorgio Prodoti e Chiara Berard si sono imposti con "Je suis qui" e "Dreaming over - three months in quarantine", Gabriele Gentile con "Godot", Alessandro Sillavi e Marco Steiner con "I am a billboard" e "Lunapark Mortale".



Le cinque immagini saranno premiate in un evento pubblico ed esposte in una mostra, a selezionarle è stata una giuria composta dal fotografo Andrea Alborno, dalla docente e storica dell'arte Angela Madesani e dal designer e gallerista Luciano Seghesio.