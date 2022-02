Péages de l'Autoroute Blanche (A40) Révision des tarifs au 1er février 2022

Chaque année, les tarifs de l'Autoroute Blanche sont révisés au 1er février. Conformément aux modalités de calcul définies dans le contrat de concession d'Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), cette révision est de 2,39 % pour 2022. Ainsi, certains tarifs évoluent de l'ordre de 0,10 € pour les véhicules légers, motos, poids lourds et autobus à compter du 1er février.

our les véhicules légers (classe 1), cette hausse se traduit par l’évolution de 0,10 € sur le tarif du péage de Bonneville Ouest (entrée/sortie n°16), Nangy (barrière de péage), Bellegarde (entrée/sortie n°10), Eloise (entrée/sortie n°11), Viry (barrière de péage).

Les nouveaux tarifs pour les classes 2 à 5 sont indiqués dans la grille ci-après.

A quoi sert le péage ?

Les recettes de péage permettent à ATMB de financer la mobilisation des équipes 24h/24 sur le terrain, pour permettre des conditions de circulation optimales tout au long de l’année. Sur les 130 km du réseau, plus de 350 collaborateurs sont mobilisés, notamment pour le service hivernal et l’entretien de plus de 220 ouvrages d’art.

Le péage permet également de supporter le haut niveau d’investissements réalisé chaque année par ATMB. Ce sont en moyenne 40 millions d’euros qui sont investis pour que l’autoroute reste sure, fluide, réponde aux besoins de nos clients et aux exigences environnementales de notre territoire haut-savoyard.

En 2022, plus de 47 millions seront investis, notamment pour :

la protection des nappes de captage sur la commune de Sallanches,

l’aménagement de l’aire de Valleiry avec l’apport de nouvelles bornes de recharge électrique,

des protections antibruit pour les riverains des Houches (RN205)

le renforcement de la sécurité sur le secteur sinueux du défilé Sainte Marie (RN205).

Comment sont utilisés 10 € de péage sur l’Autoroute Blanche ?

Utilisation de 10 € de péage sur l'Autoroute Blanche ©ATMB

Les offres à réduction sur l’Autoroute Blanche

Depuis plusieurs années déjà, ATMB propose des formules de télépéage qui permettent aux automobilistes circulant entre Passy et Valserhône (ex Bellegarde) au moins une fois par semaine, de bénéficier de réductions allant de 30 à 50 % sur le montant du péage. La remise est accordée dès le 1er trajet.

Pour les véhicules 100 % électriques, ATMB accorde une remise de 80 % de remise ainsi que la gratuité des frais d’abonnements sur l’Autoroute Blanche. L’objectif de l’offre est d’encourager les motorisations plus vertueuses sans émissions de gaz et encourager le renouvellement du parc automobile local.