Si è riunita questa mattina in video conferenza la Commissione Affari istituzionali e generali -Politiche della montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il cui coordinamento è in capo all'Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri, per discutere in merito alla bozza di DDL sulle “Disposizioni in favore delle zone montane”.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore Caveri ha ribadito che l’acquisizione dell’ultimo testo è avvenuta, come per le bozze precedenti, unicamente in via informale, sottolineando pertanto l’assoluta mancanza di informazione e soprattutto di coinvolgimento delle Regioni da parte del Governo e dei soggetti preposti nel processo di definizione del testo normativo, nonostante fosse stata inviata dal Presidente delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini, una richiesta formale già nel mese di dicembre 2021.

L’Assessore Caveri ha, inoltre, informato i colleghi della possibilità che il DDL venga approvato in Consiglio dei Ministri nella prima seduta disponibile, se non già in quella odierna, e che pertanto risulta necessario bloccarne l’iter legislativo e richiedere l’avvio di un tavolo di confronto politico con le Regioni.

“Nel corso dell’incontro della Commissione è emerso un bel dibattito - commenta l’Assessore Luciano Caveri - sintomo dell’interesse forte delle Regioni per l’aggiornamento di un testo che coinvolge differenti settori di competenza regionale o concorrente, vista appunto la trasversalità del tema e delle politiche della montagna. I rappresentanti delle Regioni hanno oggi condiviso un certo ‘stupore istituzionale’ nei confronti sia dell’approccio seguito per l’elaborazione del testo sia dei suoi contenuti e hanno espresso pertanto la volontà di intervenire con urgenza”.

L’Assessore Caveri ha quindi chiesto ai colleghi della Commissione la massima condivisione per inviare al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie un appello per bloccare l’iter legislativo del DLL Montagna e la richiesta di avviare urgentemente, in uno spirito di leale collaborazione, un tavolo politico con le Regioni, principali attori della politica della Montagna.

Nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, convocata per mercoledì 2 febbraio prossimo, l’Assessore Caveri darà informativa ai Presidenti delle Regioni degli esiti della riunione odierna della Commissione Politica della Montagna.