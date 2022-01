I decessi per covid oggi sono 506

Un nuovo decesso per covid-19, 208 nuovi positivi e 196 guariti. Questi i numeri del contagio registrati in valle d'aosta nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 4.969, di cui 4.904 Sono in isolamento domiciliare. A oggi da inizio pandemia 506 decessi.

I ricoveri all'ospedale "Umberto Parini" e "Beauregard" sono 65, sette in meno di ieri. Rimangono stabili a sette le persone in terapia intensiva al parini, mentre passano da 65 a 58 i ricoveri nei reparti ordinari. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 2.043.

I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla regione sulla base dei numeri forniti dall'usl ed elaborati dalla protezione civile regionale.

In Italia 104.065 nuovi casi e 235 decessi

Sono 104.065 I nuovi casi di positività al covid-19 (ieri 137.147) E 235 i decessi (ieri 377) registrati in italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia sono 10.925.485 Le persone che hanno contratto il virus sars-cov-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 146.149. Gli attuali positivi sono 2.643.817, i guariti sono 8.135.519. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi effettuati sono stati 818.169, Ovvero 181.3221 In meno rispetto ai 999.490 Di ieri. Il tasso di positività, ieri al 13,7%, oggi scende al 12,7%.

Zona gialla e arancione, quali regioni cambieranno colore lunedì 31 gennaio?

Dopo tanti cambi di fascia, frutto dell'esplosione dei contagi covid provocati dalla diffusione della variante Omicron, questa potrebbe essere la settimana della stabilità. Il quadro dovrebbe infatti restare invariato: 12 regioni in zona gialla, 5 in arancione e 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia sono in zona arancione; Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Calabria in giallo; infine in zona bianca Umbria, Molise e Basilicata. E' quanto emerge dai dati degli indicatori decisionali dell'ultimo monitoraggio della Cabina di regina Iss-ministero della Salute aggiornati al 27 gennaio che l'Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare.