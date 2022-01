Strategia integrata tra montagna e pianura verso le problematiche ambientali

Nel corso dei lavori della prima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni prevista nel 2022, l’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate Luciano Caveri è intervenuto al dibattito sulla crisi sanitaria e sugli effetti economici post-pandemia per le Regioni a vocazione turistica. Caveri ha, dapprima, rappresentato come l’impatto della pandemia sull’economia turistica della Valle d’Aosta abbia provocato danni ingenti alle finanze locali. Nel corso dell’intervento, poi, è stata evidenziata l’importanza per le regioni alpine di poter investire in un’economia e in tecnologie green per vincere la sfida della resilienza.

“La sensibilità verso le problematiche ambientali, come il cambiamento climatico e la sua specifica influenza sullo scioglimento dei ghiacciai, deve unire montagna e pianura in una strategia integrata, impostata su investimenti e obiettivi comuni definiti anche nell’ambito della Strategia macroregionale alpina EUSALP” – ha detto Caveri, componente valdostano del Comitato – In questa specifica fase si stà assistendo ad una eccessiva centralizzazione della gestione delle risorse europee, con particolare riferimento a quelle di cui ai Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), che hanno, di fatto, escluso Regioni e Autonomie locali da un processo di concertazione fondamentale per fare emergere le specifiche esigenze dei territori affetti dalla crisi”.

Concetto ripreso, anche, da altri componenti del Comitato nel corso del dibattito e dell’analisi di pareri.

I lavori della 148ma sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni si sono tenuti interamente online.