Aosta: più controlli sulle mense scolastiche

Oggi in Consiglio comunale è stato approvato l’emendamento il testo della mozione al punto 25 all’ordine del giorno che riguarda i pasti serviti nelle mense scolastiche.



L’assessore Tedesco, visitando le scuole di sua competenza, ha mangiato alla mensa scolastica in alcuni istituti e s’è preoccupato di verificare la situazione delle stesse. Però diverse sono le lamentele che sono pervenute rispetto al servizio mensa ed in particolare rispetto alla qualità̀ dei cibi e che, in alcune giornate, i pasti sono arrivati freddi; da parte dell'amministrazione c'è la volontà di migliorare il servizio anche con il coinvolgimento attivo dei genitori attraverso la costituzione di una rete partecipativa istituzionalizzata.



A fronte di ciò l’assessore s’impegna a rivolgersi alle figure preposte al controllo e alla verifica degli adempimenti contrattuali della ditta appaltatrice al fine di garantire uno standard di qualità, puntualità e cibi caldi.