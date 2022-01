Il Tar valdostano respinge il ricorso sulle villette di Thovex a La Thuile

Il Tar della Valle d'Aosta ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza del comune di La Thuile che ha disposto l'abbattimento di tre villette in località Thovex al centro di una lunga contesa giudiziaria. Il Consiglio di Stato aveva disposto, entro 60 giorni, che l'amministrazione comunale prevedesse l'abbattimento. Secondo i giudici di Aosta, che si sono espressi al termine dell'udienza di martedì 11 gennaio, "nell'ambito della presente controversia viene in rilievo esclusivamente un provvedimento adottato in diretta esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato" e per questo il Tar di Aosta stabilisce che "la relativa competenza, da qualificarsi come funzionale ed inderogabile, è del Consiglio di Stato".



Secondo il Tar "tramite il ricorso di cui trattasi, gli interessati si sono invero limitati a ribadire rilievi già formulati nel" ricorso "al Consiglio di Stato e già puntualmente rigettati dal medesimo Consiglio di Stato sulla base delle motivazioni enucleate nella" sentenza precedente. Il Tar ha anche condannato le quattro famiglie ricorrenti a liquidare 2.000 euro di spese di giudizio al Comune di La Thuile e 2.000 al condominio Hermite confinante con le villette.