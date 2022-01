L'associazione Albergatori la più apprezzata per il sostegno agli iscritti nella crisi pandemica

La pandemia è uno spartiacque tra presente e futuro per piccole e medie realtà che devono reinventarsi per sopravvivere.

Ma quale è stato il ruolo svolto dalle associazioni di categoria? Chi è il presidente delle diverse associazioni di categoria che meglio e più è stato in grado di essere al fianco degli iscritti per aiutarli in lunghi medi di grande difficoltà e che ancora proseguono.

Sono gli interrogativi che Aostacronaca.it ha posto ai proprio lettori che hanno potuto rispondere ad un sondaggio, senza pretese scientifiche, ma che ha voluto semplicemente consentire la libera opinione.

E la libera opinione ha detto che l'Associazione Albergatori - Adava, presieduta da Filippo Gérad e quella che meglio di altri ha saputo supportare i propri associati nella crisi causata dalla pandemia.

Gérard ha ottenuto 608 voti pari al 20,9% dei 2912 dei pareri espressi. L'Adava ha superato di 6 voti Graziano Dominidiato che di voti ne ha avuti 620 pari a 20,7%; al terzo posto Gianluca Genestrone che ha riportato 433 voti per una percentuale del 14,9%. Quinto posto per la Cia di Gianni Champion, presidente di Cia, che con 322 e una percentuale dell'11,1% e la prima delle associazioni degli agricoltori. Meglio di Champion ha fatto L'Arev, l'associazione allevatori presieduta da Omar Tonino che ha totalizzato un 13,8% che vale 403 voti.

Nel corso del sondaggio sono stati espressi 2912 un numero di clic altissimo e mai raggiunto dai sondaggi del nostro giornale a dimostrazione dell'interesse dei lettori. Infatti se si considera che la federazione tabaccai VdA presieduta da Gianluca Genestrone ha un numero di iscritti, circa 150, molto meno di Adava e Confcommercio.

In parte deludente il risultato della forte organizzazione degli agricoltori Coldiretti che ha ottenuto 153 voti pari al 5,3. Presieduta da Alessio Nicoletta che tra le associazioni di categoria più numerose. Nel mondo agricolo c'è anche Confagricoltura, referente in valle Morena Danna, che di voti ne ha presi 16 pari allo 0,5%. Chiude la classifica Confartigianato che ha ottenuto 5 voto pari allo 0,2%.

Confindustria VdA, Presieduta da Giacarlo Giachino, ha totalizzato 102 voti, pari al 3,5%