Convocato il Consiglio comunale il 26 e 27 gennaio: chiesta la “Commemorazione 10 febbraio”

Il Consiglio comunale della città di Aosta è stato convocato mercoledì 26 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30 e giovedì 27 gennaio dalle alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30: all’ordine del giorno sono iscritti 38 punti, 33 dei quali rientranti nella seduta programmatica e cinque in quella deliberativa.



I consiglieri comunali del gruppo “Lega Vallée d’Aoste e Autonomia e libertà” chiedono d’iscrivere all’ordine del giorno la “Commemorazione 10 febbraio” invitando il sindaco e la Giunta ad organizzare delle cerimonie pubbliche durante la Giornata del Ricordo, ovvero il 10 febbraio, per celebrare i Martiri delle Foibe e gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia nonché ad organizzare iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado del Comune.