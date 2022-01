Eletti i rappresentanti degli studenti dell'Università della Valle d'Aosta

S’è riunito in videoconferenza il Consiglio dei rappresentanti degli studenti dell’Università della Valle d’Aosta: ne fanno parte sei membri effettivi, uno per ogni corso di studi dell’Ateneo. I rappresentanti degli studenti eletti sono:



• Sabrina Olibano per il corso in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali;



• Gianmarco Formato per il corso in Scienze dell’economia e della gestione aziendale;



• Giuseppe Manuel Cipollone per il corso in Economia e politiche del territorio e dell’impresa (magistrale);



• Martina Aymonod per il corso in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo;



• Morena Pistola per il corso in Scienze della formazione primaria;



• Martina Branco per il corso in Scienze e tecniche psicologiche.



Nel corso della prima seduta sono inoltre stati eletti – in secondo grado – i rappresentanti che andranno a comporre la rappresentanza all’interno degli Organi istituzionali dell’ateneo valdostano.



Questo il risultato del confronto e dell’elezione interna al CdS:



• Coordinatore del CdS: Sabrina Olibano



• Rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione: Giuseppe Manuel Cipollone



• Rappresentante in seno al Senato Accademico: Gianmarco Formato



• Rappresentante in seno al PQA: Martina Aymonod



• Rappresentante in seno al Comitato regionale di coordinamento: Martina Branco Il Consiglio degli Studenti Univda è, da questo istante, pienamente insediato e operativo.