Bollettino di guerra: siamo a 498 morti per covid

Ancora un nuovo decesso per Covid-19, 522 positivi e 307 guariti. Questi i dati sull'andamento della pandemia in Valle d'Aosta, rilevati nelle ultime 24 ore e riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dal Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl ed elaborati dalla protezione civile regionale. Gli attuali positivi salgono a 5.871, di cui 5.789 sono in isolamento domiciliare.

In calo invece le ospedalizzazioni: sono 83, in totale, le persone ricoverate all'ospedale Parini di Aosta, una i meno di ieri. I pazienti in Terapia intensiva passano dagli otto di ieri ai sei di oggi: per la Valle si allontana il rischio imminente di finire in zona rossa. Nei reparti ordinari ci sono invece 76 ricoverati, lo stesso numero registrato nella giornata precedente. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 2.509

Oggi in Italia 192.320 casi e 380 morti. Green Pass, nuove regole da domani e dpcm per deroghe

Il bollettino con i contagi di oggi: si contano 192.320 casi e 380 morti per Coronavirus. Oms: "Italia quarto Paese con record contagi in 7 giorni, +25%". Ema frena su quarta dose vaccino per tutti. Green Pass obbligatorio da domani per parrucchieri, barbieri e centri estetici, verso Dpcm con la lista dei negozi dove non servirà dal 1 febbraio. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia a rischio zona arancione. Quarantena Covid, tavolo Governo-Regioni per le nuove regole e il conteggio dei positivi nel bollettino.



Nel mondo 334.181.129 contagi e 5.554.983 morti. Studio Israele: "Quarta dose di vaccino non blocca la variante Omicron". Record di contagi in Germania, Repubblica Ceca, Israele e Brasile. Morta per Covid la cantante ceca Hanka Horkà: si era contagiata volontariamente per non vaccinarsi. In Cina 223 casi nelle ultime 24 ore: ai massimi da quasi 2 anni a ridosso delle Olimpiadi.

"Superare il sistema dei colori delle Regioni

Rivedere il sistema delle zone a colori, superandolo del tutto o almeno parzialmente: è su questo che le Regioni hanno presentato le loro proposte al tavolo tecnico con il ministero della Salute, cui hanno partecipato anche il direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.



Tra le ipotesi discusse anche quella di creare una fascia unica che accorpi zona bianca, gialla e arancione e che si differenzi

da quella rossa. Le Regioni hanno inoltre avanzato la proposta di conteggiare come casi Covid solo i pazienti ricoverati sintomatici, escludendo gli asintomatici che si trovano in ospedale per altre patologie. All'incontro di oggi seguirà un nuovo confronto la prossima settimana, con il quale si conta di arrivare a soluzioni operative.