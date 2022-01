Scuola al lavoro per protocolli con regole più semplici per tutti

"Sulla semplificazione delle regole per le quarantene stiamo ascoltando davvero tutti e stiamo trovando il modo per permettere a tutti di gestire una situazione che però come vediamo è gestibile e sotto controllo, quindi con grande serenità d'animo come sempre lavoriamo con tutti, ma soprattutto per tutti i bambini": ad affermarlo a margine di un convegno a Firenze è il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in merito alle richieste che arrivano da più parti di rendere più agevole la gestione dei protocolli Covid e scongiurare il ritorno alla Dad specie per la scuola primaria.



"Stiamo ascoltando tutti i dirigenti e i sindaci, – aggiunge Bianchi – stiamo lavorando proprio per dare questo, per fare in modo che sia progressivamente sempre migliore e sempre più semplice per tutti. Ancora una volta il presidente dell'associazione nazionale dei presidi dà dei dati: noi li stiamo elaborando, li daremo quanto prima e saranno i dati ufficiali. Quindi grandissimo rispetto per tutti coloro che fanno delle stime, però i dati li daremo noi quanto prima. Domani sarò in commissione alla Camera quindi sicuramente ci saranno i dati ufficiali".