Aosta: Alla V della scuola Lexert il premio del contest “Stelle di stagione”

È la V A della Scuola primaria Quartiere Cogne dell’Istituzione scolastica “Emile Lexert” che si è aggiudicata il premio messo in palio dall’Amministrazione comunale per la classe vincitrice del contest legato a “Stelle di Stagione”, l’attività dedicata al solstizio d’inverno e alla fondazione della città pensata per i bambini da Andrea Bernagozzi, astrofisico dell’Osservatorio astronomico regionale – Fondazione Clément Fillietroz, e da Stella Bertarione, archeologa della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali, che era stata svolta in occasione del giorno del solstizio d’inverno, nel quadro delle iniziative realizzate per ricordare la fondazione di Augusta Prætoria, avvenuta nel 25 a.C. per volere dell'imperatore Ottaviano Augusto.

Lo scorso 21 dicembre tutte le classi quinte delle Istituzioni scolastiche cittadine, dopo aver assistito al fenomeno del sorgere del Sole in allineamento sull’antico Cardo Maximus, oggi via Croce di Città, si erano ritrovate nel cortile del MAR in piazza Roncas dove si erano cimentate nella riproduzione di una costellazione loro assegnata in precedenza che era stata poi esposta, dimostrando di aver acquisito una serie di dati e di conoscenze.

La V A della Scuola primaria del Quartiere Cogne ha vinto un kit Lego Education Spike Prime per avvicinare e le bambine al linguaggio della tecnologia e della programmazione attraverso sistemi ludici di alto livello nell’ambito della robotica educativa, realizzando costruzioni e riproducendo esperienze che sfruttano la forza del vapore. Il riconoscimento è stato consegnato alla scolaresca nel corso di una visita della classe in Municipio dall’assessore all’Istruzione Samuele Tedesco e dal Sindaco Gianni Nuti, con il direttore della Fondazione Clément Fillietroz Onlus, Jean Marc Christille. Successivamente i bambini e le bambine sono stati accolti nella sala del Consiglio dal presidente dell’Assemblea, Luca Tonino, e dalla vicepresidente Giuliana Rosset.

Per gli alunni, accompagnati dalle loro insegnanti, è stata l’occasione di avvicinarsi ai meccanismi delle Istituzioni e di dialogare con i vertici dell’Amministrazione comunale, esprimendo alcuni desiderata relativi al loro quartiere, alla scuola e, in generale, alla città. Commenta l’assessore Tedesco: «La visita della classe vincitrice del contest rappresenta il coronamento di un’iniziativa molto positiva che ci ha permesso di legare l’esperienza storicoscientifica dell’attività realizzata dai bambini e dalle bambine nel giorno del solstizio d’inverno alla visita in Comune e all’incontro con le sue istituzioni, nel quadro di un percorso di consapevolezza civica a cui, come Amministrazione, stiamo lavorando attraverso diversi progetti, come nel caso della recente cerimonia per la maturità civica dei ragazzi andata in scena al teatro Splendor».