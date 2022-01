Il valdostano Matteo Da Rin coordinatore nazionale Lega Giovani scuole

Matteo Da Rin come nuovo coordinatore nazionale della scuola. Il suo compito consisterà principalmente nel coadiuvare i coordinatori regionali, aiutandoli nel loro lavoro e sui territori tracciando la linea e le iniziative comuni a livello nazionale, indicare il programma politico sull’istruzione della Lega Giovani, partecipare ai lavori del coordinamento federale e rappresentare la componente studentesca.

È un grande onore per me raccogliere le redini del coordinamento federale (nazionale) delle scuole - ha commentato il neo coordinatore Matteo Da Rin -. Non sarà facile replicare la qualità espressa dal mio predecessore, l’amico Christian Colombo, che ha fatto un ottimo lavoro e sarà mio onere proseguire su questo cammino. Un grande ringraziamento lo porgo anche al Coordinatore federale della Lega Giovani On. Luca Toccalini per la fiducia accordatami e per la costante attenzione che ripone nelle questioni studentesche dei vari territori.

Il futuro del Paese si costruisce nelle scuole e il futuro del partito si costruisce anche fra gli studenti. Saremo un movimento attento, impegnato, appassionato e, soprattutto, pronto a fornire risposte serie e concrete. In poche parole saremo sempre #dallapartedeglistudenti e di una scuola rinnovata ed efficace».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Segretario della Lega Vallée d’Aoste Marialice Boldi e dal Coordinatore della Lega Giovani Vallée d’Aoste Lucia Corrao. «Faccio i miei complimenti a Matteo - ha commentato Lucia Corrao - per la nomina a Coordinatore federale delle scuole. È per me una grande piacere che un ragazzo del gruppo Lega Giovani Vallée d’Aoste venga designato a ricoprire una carica così delicata e importante. Certa che Matteo saprà svolgere un ottimo lavoro, faccio a lui i miei più sentiti auguri».