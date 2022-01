Aosta: In Viale Conte Crotti l’essenza della Foire di Sant’Orso

L'edizione 2022 della millenaria Fiera di Sant'Orso, in programma come da tradizione per il 30 e il 31 gennaio, è stata sospesa. Mentre il Governo regionale sta valutando, in accordo con l'evolversi della situazione epidemiologica, un suo possibile rinvio tra marzo e aprile, i commercianti di viale Conte Crotti, ad Aosta, scendono in campo per "fare la loro parte".

Nei giorni del 28, 29, 30 e 31 di gennaio, spiegano in un post pubblicato sulla loro pagina Facebook, gli artigiani valdostani potranno esporre le loro opere in una delle 35 vetrine messe a disposizione dagli esercenti dell'Associazione commercianti di Viale Conte Crotti.

L'iniziativa "è gratuita" e "l'allestimento dello spazio sarà a cura dell'artista-artigiano", scrivono i promotori. Gli artigiani interessati devono prenotare la propria vetrina scrivendo a associazione.vialecontecrotti@gmail.com. Gli spazi saranno assegnati "secondo l'ordine di arrivo delle domande- si legge nel post- ma anche secondo il criterio di proporzione tra vetrine libere e dimensioni, quantità di oggetti da esporre".