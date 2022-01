Adava - Forte di Bard sinergia vincente per promuovere la cultura in Valle

Il Forte di Bard vuole essere accanto agli operatori turistici nell’offrire i propri servizi e le proprie attività culturali per essere vincenti sul mercato turistico non solo italiano ma anche internazionale, attraverso proposte espositive e culturali di qualità.

E l’Adava ha accolto la proposta il cui obiettivo, come si legge in uno slogan del Forte di Bard “Più il momento è difficile, e più essere uniti e fare sinergia dà la forza di superare le avversità”.

Per sviluppare e favorire la sinergia il Forte di Bard ha fornito delle grafiche stampabili per le bacheche e per i book delle camere, che saranno aggiornate periodicamente.