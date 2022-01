Gressan: nel bilancio di previsione molte risorse destinate ai lavori pubblici

“Le risorse destinate ai lavori pubblici vedranno impegnata l’amministrazione comunale da una parte a raggiungere gli obiettivi prefissati dal programma di governo, dall’altra ad una attenta analisi delle reali necessità della nostra comunità così da destinare gli investimenti in modo mirato e oculato, evitando di realizzare strutture dai costi di gestione elevati che avrebbero un impatto importante sulle spese correnti dei prossimi bilanci”: è quanto ha dichiarato il sindaco di Gressan Michel Martinet dopo aver presentato il bilancio di previsione 2022-2024.



Tali risorse saranno destinate alla pavimentazione delle strade tenendo soprattutto conto dell’aspetto della sicurezza, all’acquedotto con l’improrogabile lavoro di sostituzione delle valvole di regolazione del flusso dell’acqua, all’approvazione del progetto definitivo per l’illuminazione pubblica, alla realizzazione della messa in sicurezza della strada della Vachère, ma anche ai lavori di riqualificazione della piazza antistante il vecchio municipio con la creazione di un parcheggio pubblico i cui lavori si concluderanno nei primi mesi di quest’anno. Al fine di permettere un migliore accesso alla zona sportiva e per una maggiore sicurezza dei pedoni le risorse verranno indirizzate alla rivisitazione della strada d’accesso all’area verde partendo da quella regionale, così come al rifacimento degli spogliatoi di calcio.



Soldi anche per un’ulteriore opera importante che vedrà la luce nel prossimo futuro per l’organizzazione interna degli spazi del municipio ovvero lo spostamento dell’ufficio della polizia municipale e la realizzazione di una nuova sala del Consiglio comunale, i lavori potrebbero già iniziare nel corso dell’anno. Il parcheggio di Les Fleurs è già stato appaltato e, appena le condizioni meteo lo permetteranno, avranno inizio i lavori per la realizzazione.