GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

QUESTI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI COMUNICATI DALL'UFFICIO STAMPA

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

L’Esecutivo ha approvato il Quadro di azioni prioritarie (Prioritised Action Framework) – PAF per Natura 2000 in Valle d’Aosta per il quadro finanziario 2021-2027.

La Giunta regionale ha inviato all’esame del Consiglio regionale la proposta di disegno di legge concernente l’Approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per il quinquennio 2022/2026.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

L’Esecutivo ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio per il triennio 2022/2024 e il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024.

Il Governo ha esaminato le linee guida di modulistica, documenti ed elaborati progettuali a corredo della SCIA (Segnalazione Certificato di Inizio Attività), nonché lo schema di disciplinare, per la presentazione delle istanze e delle segnalazioni per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Il documento verrà ora inviato al CPEL.

La Giunta ha approvato la concessione del contributo di 63.000 euro per il funzionamento istituzionale della Fondazione Montagna sicura, per l’annualità 2021.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Il Governo ha approvato la bozza di accordo di collaborazione tra la sezione regionale Valle d’Aosta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e il Dipartimento Sovraintendenza agli studi della Regione per la realizzazione del progetto “Un livre à écouter”.

L’Esecutivo ha approvato la sottoscrizione della bozza di accordo di collaborazione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e il Dipartimento Sovraintendenza agli studi della Regione per la partecipazione degli studenti universitari alle prove regionali di lingua francese di cui alla legge regionale 11/2018.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta ha indetto il bando pubblico di concorso per la partecipazione al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relativo all’anno 2021.