Pont-Saint-Martin: Grande successo della 'Corsa di Babbo Natale

I numerosissimi iscritti, circa 160, hanno compiuto un percorso di 3 km per le vie di Pont-Saint-Martin, indossando cappellini di Natale e altri simpatici accessori che hanno portato una ventata di allegria e aria natalizia in paese, in una fredda ma bellissima mattinata di dicembre, facendo del bene al tessuto sociale del territorio. L'iniziativa è stata inoltre sostenuta dall'Atleta Franco Collè che partecipato alla gara dando ulteriore lustro all'iniziativa.

Il ricavato dalle iscrizioni è stato completamente donato all'associazione "Insieme Onlus" che si occupa di volontariato per il pronto intervento sociale e l'assistenza domiciliare, con lo scopo principale di sostenere le famiglie che assistono presso il proprio domicilio un familiare non autosufficiente (anziano e/o disabile).

Gli organizzatori, soddisfatti dell'ottima riuscita dell'evento e della grande partecipazione riscontrata, pensano di organizzarne ulteriori edizioni.