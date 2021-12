A Oropa presentazione del libro fotografico “Figli di una Regina”

Sabato 18 dicembre alle ore 17, nella Sala Convegni del Santuario di Oropa, sarà presentato il libro ufficiale della V Centenaria Incoronazione “Figli di una Regina” con fotografie di Andrea Taglier, edito da Daniela Piazza Editore.

Le immagini del libro consegnano alla storia i momenti vissuti dall’intera comunità negli ultimi anni: la confezione del Manto della Misericordia con le mani sapienti delle monache di Orta S. Giulio, la creazione della Corona in filigrana d’oro, la riapertura della Basilica Superiore, le processioni, l’omaggio dei giovani a Maria, la cerimonia solenne del 29 agosto e tanto altro in un susseguirsi di ricordi ed emozioni.

«È stato un cammino che è durato più di quanto avessimo previsto – spiega il rettore del Santuario Don Michele Berchi – Lo raccontano bene queste immagini che, attraverso l’obiettivo di Taglier, ci accompagnano lungo le tappe di questo itinerario».

Il volume non si limita a raccontare l’evento dell’Incoronazione, ma ne restituisce l’attesa, la preparazione, la partecipazione attiva e la devozione della comunità e di tutti coloro che con la propria presenza hanno reso indimenticabile questo momento solenne.

Una pubblicazione che ci conduce per mano, in questo periodo natalizio, sotto lo sguardo materno della Vergine Nera di Oropa, la stella che ha illuminato il cammino di tanti devoti e che continua a portare un messaggio di rinnovata speranza.

INFORMAZIONI

La partecipazione all’evento è subordinata al possesso del Green Pass “rafforzato”.

Si prega di presentarsi a partire dalle ore 16.30 per garantire l’inizio puntuale dell’evento.

Info: linda.angeli@santuariodioropa.it

INFORMAZIONI PER CHI HA PRE-ACQUISTATO IL LIBRO IN PREVENDITA

Per chi avesse scelto la spedizione tramite piego libri o tramite corriere, ma preferisce ritirarli in loco, può telefonare al numero 015 25551200 entro il 14 dicembre affinché il libro ordinato non venga spedito. Sarà possibile ritirare i libri pre-acquistati presso il negozio del Chiostro del Santuario a partire dal 17 dicembre.

PER SAPERNE DI PIU E PRENOTAZIONI