Aggravi ‘bilancio regionale poco attento alla famiglia

“Cosa manca? La Famiglia”. Domanda e risposta se l’è data Stefano Aggravi, consigliere regionale della Lega intervenendo nella discussione generale sulla finanziaria regionale.

“Questa Finanziaria ha precisato - arriva dopo il secondo pesante intervento regionale (e più interventi del Governo centrale) nell’allocazione di risorse emergenziali per far fronte alla crisi economica da Covid-19”.

Non è quindi facile poter dare una altrettanto forte risposta ai bisogni dei cittadini se le risorse da allocare sono così “comandate” come quelle assegnate ai vari capitoli di questo Bilancio.

“Ma certo – ha sottolineato il consigliere - è che non trovare alcun intervento a favore di due problematiche che stanno di più colpendo le famiglie valdostane ci lascia perplessi, così come, tra l’altro, detto dalle controparti sociali audite in commissione. Il caro energia - il caro bollette per intenderci - e le difficoltà che devono affrontare le famiglie valdostane per sostenere il costo della vita, di ogni nuova (importantissima) vita, non sono state prese in considerazione nell’ambito di questa programmazione triennale”.

Per questo motivo nell’ambito della presentazione degli emendamenti il gruppo LEGA Vallée d’Aoste, il gruppo di Pour l’Autonomie e Baccega hanno voluto presentare “due interventi che possano dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie valdostane: la reintroduzione del bon de chauffage e l’istituzione, a carattere sperimentale, del bonus Naître Valdôtain” per favorire la natalità.