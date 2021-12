Volano i contagi, sempre più vicino il Natale giallo

In Valle d'Aosta, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 83 nuovi positivi e 71 guariti. Lo riporta il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl della Valle d'Aosta. I casi testati sono stati 356. Gli attuali positivi sono 739, di cui 718 in isolamento domiciliare. Stabili a 21 i ricoveri: sono 19 nei reparti ordinari e 2 in terapia intensiva. I tamponi totali effettuati nell'ultima giornata 2.451.

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 19.215 casi e 66 morti Covid, i dati di domenica 12 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 19.215 nuovi casi di Covid-19. I decessi sono stati 66. Sono i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute oggi, domenica 12 dicembre. Sono stati eseguiti 501.815 tamponi: il tasso di positività al 3,8%.

