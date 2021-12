Parution du volume n° 13 dans la collection Archivum Augustanum

L’Assessorat des biens culturels, du tourisme, des sports et du commerce communique que les Archives historiques régionales viennent de publier le volume n° 13 dans la collection Archivum Augustanum (nouvelle série), qui contient des articles d’approfondissement sur des aspects liées à l’histoire et à la culture valdôtaine.

Fausta Baudin retrace l’histoire de d’une importante famille notable valdôtaine du XVIIe au XIXe siècle, les Vicquéry de Brusson. La documentation conservée dans le fonds Vicquéry des Archives historiques régionales s’avère un outil privilégié pour connaître les vicissitudes de cette famille qui a bâti sa fortune essentiellement par l’exploitation de moulins et la location et la vente de biens meubles et immeubles.

Alessandro Liviero offre un aperçu sur la famille Thibaudin, une branche des seigneurs d’Avise qui s’établit à Verrès aux XIVe et XVe siècles. Souche de cette nouvelle lignée, un certain Boniface Thibaudin, châtelain de Verrès, dont l’auteur retrace l’histoire à partir des documents du Fonds Challant des Archives historiques régionales, avec à la clé la généalogie de la famille et des extraits des documents consultés.

Adriana Meynet publie un document du XVe siècle sur le prieuré clunisien Sainte-Hélène à Sarre qui contient l’inventaire des reliques des saints liés au prieuré et que l’autrice a repéré dans les Archives de l’État de Genève car Sainte-Hélène dépendait directement du prieuré Saint-Victor de Genève.

Joseph-Gabriel Rivolin présente deux articles, le premier consacré à la seigneurie de Bard au XIIIe siècle, qui depuis 1242 fait partie du domaine direct de la Maison de Savoie et représente une véritable clé stratégique dans le dessein des comtes savoyards d’exercer leur emprise sur tout le territoire valdôtain. L’auteur présente la transcription de 63 documents, pour la plupart des inféodations, tirés principalement du Fonds Vallaise des Archives historiques régionales et des Archives d’État de Turin. Le deuxième article est dédié aux franchises du bourg de Saint-Vincent aux XIVe et XVe siècles et du mandement de Montjovet au XVe siècle. Ce dernier représentait « le centre juridictionnel d’un vaste mandement formé de plusieurs agglomérations, dont la plus importante, au point de vue démographique et économique, était le bourg de Saint-Vincent ».

Roberto Willien publie un recueil des chartæ Augustanæ conservées dans les archives de la Prévôté de Saint-Gilles à Verrès. Il s’agit de 59 actes émanant de la Chancellerie d’Aoste entre les XIIe et XIVe siècles relatifs à l’achat, à la vente ou à la donation de biens immeubles, un corpus qui constitue un intéressant témoignage de la vie de cette prestigieuse institution religieuse ainsi que de son rayonnement spirituel et économique au-delà même des confins de la Vallée d’Aoste.