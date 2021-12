Aosta: Alla biblioteca regionale Bruno Salvadori prestiti natalizi a sorpresa

A partire dal 16 dicembre, gli utenti potranno scegliere e prendere in prestito il proprio pacco natalizio, all’interno del quale potranno trovare romanzi, saggi e DVD o CD, scelti dal personale della Biblioteca.

Quest’anno la frase breve che accompagnerà i pacchetti e da cui gli utenti potranno farsi ispirare nella scelta è: “Perfetto per…”.

Dopo le difficoltà che ben conosciamo, la Biblioteca desidera prendersi cura di ogni lettore in modo particolare, confidando nel potere della cultura di infondere fiducia e attivare la parte migliore della nostra intelligenza. Chi legge, ascolta buona musica o guarda un film, sa che ogni opera suscita un’ampia gamma di emozioni e che, in momenti diversi, può indurre riflessioni e stati d’animo che nel tempo possono cambiare e rinnovarsi. Quindi, i bibliotecari che, da sempre, aspirano a offrire ciò che ogni lettore va cercando, hanno selezionato i titoli in base ad argomenti, personaggi, situazioni e luoghi in cui ciascuno può identificarsi con maggiore efficacia, andando a solleticare le preferenze individuali oppure, perché no, proponendo itinerari sconosciuti ma altrettanto allettanti.

La composizione dei pacchi è, dunque, il frutto di un’azione collettiva, per sottolineare, ancora una volta, come la biblioteca sia il luogo della conoscenza e dello sviluppo personale ma anche dell’accoglienza e della condivisione.

L'utente potrà scegliere il proprio pacco “Perfetto per...“ accompagnato da alcune parole che ne propongono il contenuto. Tantissimi e diversi gli argomenti contenuti in ciascun pacco: non solo narrativa, ma anche arte, storia, filosofia, salute, viaggi, e tanto altro ancora. Il tutto rigorosamente "a scatola chiusa", con l'opportunità di vivere e scoprire strade diverse rispetto alle proprie preferenze letterarie, musicali e cinematografiche.

L'iniziativa risponde alle molte richieste avanzate dagli utenti. Dopo aver scelto il pacco ci si potrà recare presso il bancone per la registrazione del prestito, la cui durata rimarrà quella prevista dal regolamento: 30 giorni per i libri, 15 giorni per CD e DVD; la restituzione potrà essere effettuata come per gli altri documenti in qualsiasi biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano.

I pacchi saranno esposti, fino al loro esaurimento, all'ingresso della Sezione adulti.

Per informazioni: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta. Tel. 0165-274802 email: pib.adulti@regione.vda.it