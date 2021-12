Courmayeur: Attente pour Rhémy, le Père Noël du Mont Blanc

Cette année les enfants retrouveront le Dolonne Fun Park, enfin réouvert, les moniteurs de ski prêts à reprendre les leçons sur la neige, le spectacle "Courmayeur On Ice" avec lumières et pirouettes sur la glace et- dans quelques jours- un des traditions les plus aimées, liées à la figure mythique de Rhémy de Noël, le Père Noël de Courmayeur.

Le brave ramoneur devenu alpiniste, protagoniste du livre illustré créé par Federica Busa, Massimo Sottile et Francesca Sorrentino, revient au centre d'une mise en scène théâtrale en direct créée par Filmmaster Events réalisé et adapté par Pascal La Delfa. Le rendez-vous est au Jardin de l'Ange, mardi 7, vendredi 17 et vendredi 24 décembre, à 17h15: comédiens et musiciens donneront vie à son histoire accompagnés de l'artiste des sables Gabriella Compagnone, qui illustrera l'histoire en temps réel, créant une performance évocatrice avec du sable et une table lumineuse.

Tous les éléments qui ont rendu le personnage mémorable au fil des ans seront présents: la corde et le piolet, qui symbolisent les guides alpins et leur relation avec la montagne, le Mont Blanc et sa Dente, le sommet emblématique de la localité. Le dernier rendez-vous, le 24 décembre, voit la participation de Rhémy de Noël lui-même, qui, comme à son habitude, rencontrera ses petits fans. Après un goûter savoureux, Rhémy et les enfants formeront un cortège et iront allumer la grande lanterne, haute de plus de deux mètres, en place Abbé Henry. Un symbole des vacances qui continuera à illuminer le centre de Courmayeur jusqu'au 6 janvier.