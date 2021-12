Bando Neoimpresa: dal 14 dicembre sarà possibile presentare le candidature per le iniziative a favore di persone in cerca di occupazione

L’obiettivo del bando Neoimpresa è sostenere la futura neo imprenditrice o il futuro neo imprenditore nella fase di avvio della propria attività. Il bando prevede infatti un’iniziale consulenza qualificata e gratuita, erogata individualmente, che mira all’ottenimento delle conoscenze di base per l’avvio e la gestione di un’attività e alla stesura del Business Plan. Successivamente all’avvio dell’attività, il neo imprenditore o la neo imprenditrice potranno richiedere all’Ufficio Imprese del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione un contributo economico pari a 8.000 euro per le neo imprese e 5.000 euro per le nuove attività libero-professionali. Il contributo sarà incrementato di 1.000 euro nel caso di impresa femminile. Infine, per sostenere la nuova attività nella delicata fase di avvio, verrà erogata una consulenza specialistica e personalizzata.

“Lo spirito imprenditoriale è qualcosa che non nasce dal nulla e che è importante sia coltivato all’interno del tessuto socio-economico, in particolare deve diffondersi tra i nostri giovani. I dati relativi al lavoro indipendente tracciano un trend in continua decrescita nella nostra regione. Credo nell’importanza fondamentale del fare impresa e sono convinto che non basti avere un’idea per avviare un’attività; oltre all’inclinazione personale servono competenze specifiche che si acquisiscono con la formazione e con il supporto di esperti. Questo è il servizio che prevediamo di proporre con questo progetto sulla neo-imprenditoria che accompagnerà le persone in cerca di occupazione che cercano nella libera iniziativa un’opportunità lavorativa”, dichiara l’Assessore Luigi Bertschy.

Sarà possibile inviare la manifestazione di interesse al servizio di consulenza a partire dalle ore 14.00 di martedì 14 dicembre 2021 accedendo alla piattaforma https://vdatiforma.it/<wbr></wbr>neoimpresa/. All’interno della pagina dedicata, sarà resa disponibile la modulistica che dovrà essere compilata e inoltrata, corredata dal proprio documento d’identità, all’indirizzo mail: incentivi-occupazione@regione.<wbr></wbr>vda.it.

I candidati che avranno inviato la documentazione saranno sottoposti ad un colloquio orientativo da parte di un nucleo di esperti che valuterà la sostenibilità dell’idea imprenditoriale, la motivazione del candidato, e la conseguente ammissione al percorso di tutoraggio.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web https://vdatiforma.it/<wbr></wbr>neoimpresa/