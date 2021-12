Un Presepe green delle scuole

Il Seminario Maggiore in Via Xavier de Maistre 17, Aostaospiterà dal 15 al 17 dicembre Saranno esposti manufatti originali e unici, realizzati con tecnica libera.

La realizzazione di un presepe all’interno delle classi, spiega una nota degli organizzatori, offre agli alunni la possibilità di sviluppare la propria manualità, attraverso la creazione di manufatti, ma anche di conoscere da un punto di vista storico, culturale e artistico l’importanza del presepe.

La natività è stata oggetto, da parte di artisti di tutto il mondo, di innumerevoli rappresentazioni che oggi appartengono al nostro bagaglio culturale. Conoscere l’origine del presepe e che cosa questo rappresenta nel mondo è espressione di un linguaggio universale e facilita uno spirito di comprensione fra i popoli.

Le edizioni del 2016, 2017, 2018 e 2019 si erano rivelate un’esperienza positiva e di gran successo mediatico; la partecipazione numerosa degli scolari valdostani, concentrata al mattino e nel pomeriggio, aveva stimolato il coinvolgimento delle famiglie e dei parenti che avevano visitato la mostra nel tardo pomeriggio e durante l’orario preserale.

L’edizione del 2020, anno condizionato dalla pandemia da Covid19, si è svolta completamente online, con la realizzazione di un sito web dedicato e foto e video dei manufatti realizzati da oltre 15 istituzioni scolastiche.

L’edizione 2021 della mostra avrà come titolo “UN PRESEPE GREEN” al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, come ribadito dal messaggio di Papa Francesco durante la Settimana Sociale dei Cattolici italiani tenutasi a Taranto ad ottobre 2021 e intitolata “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”.

L’esposizione si terrà in presenza dal 15 al 17 dicembre 2021, presso il Seminario Maggiore in Via Xavier de Maistre 17, nel rispetto delle disposizioni anti covid19.

L’accesso alla mostra, da parte degli adulti, sarà subordinato alla verifica del green pass, secondo la normativa vigente.

L’orario della mostra sarà il seguente: mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 dicembre il mattino 9.00/12.00, il pomeriggio 15.00/18.30.

L’inaugurazione avverrà mercoledì 15 dicembre alle ore 17.00; Venerdì 17 dicembre alle ore 18, ci sarà la chiusura ufficiale e la premiazione delle classi vincitrici.