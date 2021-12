Quart: I cittadini possono interpellare la Giunta in Consiglio comunale

All'insegna della tranquillità amministrativa e contabile l'adunanza del Consiglio comunale di Quart all’auditorium del Villair.

Tra le iniziative significative, è stata approvata l'introduzione nello statuto comunale un nuovo articolo inerente il 'question-time del cittadino', strumento democratico ideato per promuovere un dialogo e un confronto costanti e duraturi con la popolazione. All'avvio del nuovo servizio, i residenti potranno inoltrare le loro 'interpellanze' a risposta immediata a un'apposito indirizzo web; i diversi argomenti saranno discussi in Assemblea municipale.

Accolta anche dal Consiglio la variazione di bilancio che, tra i punti principali, prevede alcuni trasferimenti verso l’Unité Mont Emilius per la gestione dei servizi associati; un’integrazione per 16.000 euro delle somme destinate alla realizzazione della strada di Combes e lo stanziamento di 2000 euro a contributo per un consorzio di miglioramento fondiario.

Il sindaco, Fabrizio Bertholin, ha poi ricordato all’Assemblea che sabato 4 dicembre, in occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara, verrà consegnato ai Vigili del Fuoco Volontari un riconoscimento per l’attività svolta a supporto della popolazione durante la pandemia.