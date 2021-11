Nuovo allestimento del castello di Aymavilles

Dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, infatti, al termine dei complessi lavori di restauro, sarà possibile visitare il castello e apprezzarne il nuovo allestimento immersi in una suggestiva atmosfera natalizia.

Sono intervenuti: Jean-Pierre Guichardaz, Assessore regionale ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio; Cristina De la Pierre, Soprintendente per i Beni e le Attività culturali; Don Paolo Papone, Presidente della Académie Saint-Anselme; Loredana Petey, Sindaco del comune di Aymavilles; Viviana Maria Vallet, dirigente della Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali.

Dopo l’intervento di Viviana Vallet, che ha spiegato l’evoluzione di questo progetto inquadrandolo negli anni, ha preso la parola la Soprintendente Cristina de La Pierre per un approfondimento sui lavori e sui cantieri che si sono susseguiti: “L’apertura del castello di Aymavilles rappresenta un’occasione unica per mostrare al pubblico l’impegno della Soprintendenza nella valorizzazione e nella tutela dei beni culturali – ha precisato la Soprintendente De La Pierre - Tuttavia questo non è un punto di arrivo, ma di partenza: da adesso il castello deve diventare patrimonio di tutti e per garantire questo traguardo tutti gli uffici si sono spesi e continueranno a farlo” .

Ha quindi preso la parola il Presidente dell’Académie Saint-Anselme Don Paolo Papone per sottolineare la soddisfazione nel vedere finalmente la collezione valorizzata e per precisare che, a distanza di molti anni, l’esposizione della raccolta rende omaggio ai suoi presidenti e alla cultura valdostana in generale.

Analoga soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Aymavilles Loredana Petey, nel vedere riconsegnato alla comunità un bene tanto atteso: “Questa apertura natalizia è per noi tutti motivo di grande soddisfazione unita a una grande gioia. Un dono alla comunità di Aymavilles che da anni ne attende la riapertura. Le nostre “trois perles” – il Castello, il Ponte acquedotto del Pont d’Ael e la Cripta di Saint-Léger – oggi brillano più che mai e, unitamente al patrimonio naturalistico e ai prodotti del territorio, rappresenteranno per il nostro piccolo Comune e per l’intera Regione nuove opportunità che tutti insieme, cittadini, operatori turistici e commercianti, dobbiamo saper cogliere nel migliore dei modi. Aymavilles oggi ritrova il proprio senso di identità e con esso uno slancio di fiducia per il futuro”.

Infine, l’assessore Jean-Pierre Guichardaz ha ribadito l’importanza di avere una rete di castelli in continua crescita e sviluppo, all’interno della quale il castello di Aymavilles è davvero un fiore all’occhiello: “la rete dei castelli valdostani diventa sempre più ricca e l’offerta culturale che la Valle d’Aosta è in grado di promuovere sta assumendo uno spessore e una qualità che a livello turistico è difficile da eguagliare. In questo senso Aymavilles diventa una proposta di castello-museo originale e unica nel panorama del turismo montano. Da quando ho assunto l’incarico di Assessore ai beni culturali l’apertura del castello di Aymavilles è stato da subito un obiettivo prioritario – continua l’assessore - mettendo in campo tutte le forze possibili ad assicurare questo scopo”.

Giornalisti e autorità sono stati poi accompagnati all’interno del percorso museale del castello dove hanno potuto apprezzare i lavori di restauro e le scelte mirate di allestimento, le nuove proposte didattico-multimediali e l’esposizione della collezione dell’Académie all’interno di apposite vetrine.

In attesa dell’apertura definitiva di aprile 2022, il castello è quindi pronto per ricevere il pubblico in questa anteprima natalizia.

ORARIO

22 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022: 10 – 18

25 dicembre: chiuso

1° gennaio: 13 - 18

Biglietti acquistabili on line dal 1° dicembre all’indirizzo: midaticket.it/eventi/castelli-<wbr></wbr>della-valle-daosta